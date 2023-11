Después de 30 años ininterrumpidos de servicio, el Foro Sol de la CDMX se prepara para cerrar provisionalmente sus puertas. Esto, por supuesto, deja a los fanáticos de la música con algunas preguntas, pues la agenda de conciertos y festivales para el 2024 luce desde ya mismo bastante robusta.

Por supuesto, no hay qué temer, pues OCESA ya ha previsto la clausura del Foro Sol y planea trasladar algunos eventos, como el Vive Latino 2024, a la sede contigua de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, un espacio con gran capacidad que año con año recibe al festival Corona Capital.

¿Por qué cierra el Foro Sol y durante cuánto tiempo estará cerrado?

Al igual que el Estadio Azteca, el Foro Sol capitalino cerrará durante algunos meses en 2024 para someterse a una serie de renovaciones y mejoras no especificadas.

Construido en 1993 para albergar conciertos musicales, durante la mayor parte de aquella época fue usado como estadio de béisbol, siendo la casa de los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana de Béisbol durante 15 temporadas.

Oficialmente, el primer evento musical que se llevó a cabo en la zona fue de Madonna, quien tocó tres conciertos como parte de la gira The Girlie Show World Tour. Sin embargo, fue la visita de Paul McCartney, como parte de la gira The New World Tour, lo que realmente detonó la construcción del Foro Sol, pues se necesitaba un recinto adecuado para recibir a los miles de fanáticos del ex Beatle.

Curiosamente, Sir Paul McCartney será uno de los últimos artistas en tocar en el Foro Sol antes de su cierre provisional. A él se unirán el conjunto nacional RBD; el intérprete de regional mexicano Junior H; el cantante de indie rock Siddhartha; y clausurando las actividades estará el grupo de k-pop Twice.

Aunque no se ha ofrecido una fecha oficial de re inauguración, se tiene previsto que Metallica traiga su famoso Snake Pit a la pista del Foro Sol durante septiembre del 2024, así que de manera tentativa se puede esperar una apertura para el tercer trimestre del 2024.



Lista de conciertos confirmados en el Foro Sol hasta 2024