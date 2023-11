El icónico dúo francés AIR ha anunciado que realizará una gira completa de su célebre álbum de debut, ‘Moon Safari’, por primera vez desde su publicación en 1998.

El lanzamiento de ‘Moon Safari’, que este año celebra su 25 aniversario, catapultó a Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel a lo más alto de la música electrónica y dejó una huella indeleble en la cultura pop de finales del siglo XX. El legado del disco es canónico, pero en el momento de su publicación, su éxito multimillonario estaba lejos de estar asegurado. Dice Dunckel:

“Éramos un dúo que hacía algo electrónico, soñando con vender 10,000 copias y que otros músicos nos reconocieran como increíbles. De repente, conocimos el mundo” (vía The Line of the Best Fit).