El festival Corona Capital ha publicado los horarios oficiales de su edición 2023, la cual contará con las actuaciones de Pulp, Arcade Fire, The Cure, Noel Gallagher, Phoenix, Alanis Morissette, Blur, The Chemical Brothers, The Hives y más. Conócelos a continuación.

El festival Corona Capital 2023 se realizará los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, sede donde se se realiza el festival desde su primera edición en 2010, la cual contó con las actuaciones de Pixies e Interpol, como cabezas de dicha edición.

Horarios Viernes

La primera jornada del festival Corona Capital 2023 se llevará a cabo el viernes 17 de noviembre. Arrancará en punto de las 2:50 de la tarde en el escenario ‘Nivea Tono Natural’, con la actuación de Hannah Storm.

Hacia el final de la jornada habrá que tomar decisiones importantes, pues los fans de Two Door Cinema Club tendrán que salirse antes para alcanzar a Phoenix; aquellos que vean a The Hives tendrán que correr para llegar a Pulp, el acto principal de la noche; lo mismo para los seguidores de UMO, que solo podrán ver 30 min de show antes de que Jarvis Cocker y compañía toquen en el escenario ‘Vans’.

La noche termina decidiendo si disfrutar del rock de Arcade Fire o bailar al ritmo de Hot Chip.

Horarios Sábado

La segunda jornada del festival Corona Capital 2023 se llevará a cabo el sábado 18 de noviembre. Arrancará en punto de las 3:00 de la tarde en el escenario ‘Vans’, con la actuación de Tessa Violet.

En la pista de baile, Metronomy, Jungle y Chromeo sufren un ligero empalme, así que habrá que decidir a quién ver. Después de la actuación de The Black Keys, el terreno está completamente limpio para los protagonistas de la noche, Blur, que tocarán por 1 hora y media. Pero para aquellos que no sean fans de Damon Albarn y compañía, también está la posibilidad de ver a 30 Seconds to Mars en el escenario ‘Corona Cero’.

Horarios Domingo

La tercera jornada del festival Corona Capital 2023 se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre. Arrancará en punto de las 2:30 de la tarde en el escenario ‘Vans’, con la actuación de Just Mustard.

Este es quizás el horario más controvertido de todo el CC23, pues los fanáticos tendrán que tomar una difícil decisión cuando se encuentren The Chemical Brothers y The Pet Shop Boys, pues sus horarios tienen tan solo 20 min de diferencia. La edición se cerrará con la muy esperada presentación de The Cure quienes, tal como lo prometieron, tocarán más de dos horas en el escenario ‘Corona’.