A unos cuantos días de que arranque el festival Corona Capital 2023, la organización del evento ha anunciado una serie de cambios menores en el cartel. A través de redes sociales, y sin dar ninguna explicación al respecto, Corona Capital lamentó que los siguientes artistas tengan que cancelar su participación en la jornada triple:

Ben Howard (sábado 18 de noviembre).

Sofie Royer (viernes 17 de noviembre).

NF (domingo 19 de noviembre).

JAWNY (sábado 18 de noviembre).

Fletcher (sábado 18 de noviembre)

Lamentamos que Ben Howard, Sofie Royer, NF, JAWNY y Fletcher no podrán ser parte del festival. ¡Esperamos verlos en otra edición! 🖤 — Corona Capital (@CoronaCapital) November 6, 2023

Sin embargo, para llenar los espacios vacíos, Corona Capital 2023 ha confirmado la introducción no de 4, si no de 7 nuevos talentos que se acomodarán en los horarios (aún no revelados) del festival.

Major Lazer

Chromeo

Suki Waterhouse

Just Mustard

Cassia

Sueco

Busty and the Bass

Mientras tanto, el festival Corona Capital celebrará su edición 2023 en una extraordinaria jornada triple los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con localidades agotadas. En esta ocasión, el line up se engalana con la presencia de grandes figuras del rock británico, incluyendo a The Pet Shop Boys, Pulp, The Cure y Blur, por mencionar algunos.

Con precios de los $5,126 a los $36,200 pesos, el Corona Capital se ha convertido en uno de los festivales más caros del mundo, solo por detrás del mítico Coachella que se realiza anualmente en el desierto de Indio, California.

El récord, por supuesto, desató todo tipo de comentarios en redes sociales, considerando que la economía de la CDMX no corresponde con la de países del primer mundo como Indio, California (Coachella); Somerset, Inglaterra (Glastonbury) o Chicago, Illinois (Lollapalooza). Entérate de los detalles por aquí.