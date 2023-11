Morrissey continúa siendo una de las figuras más polémicas en el mundo de la música. El cantante proyecta un fuerte sentido de amargura y desdén, a menudo expresando opiniones ofensivas y atacando a bandas que no le agradan. Entre aquellos músicos que han sido blanco de su ira, podemos encontrar a David Bowie, Kate Bush, Elton John y The Cure (por aquí repasamos las 8 bandas más odiadas por Morrissey).

Sin embargo, Morrissey sí ha expresado su admiración por ciertos músicos seleccionados, pero ninguno de ellos podría ser considerado como contemporáneo, pues pertenecen a otra era musical.

El ex vocalista de The Smiths es un ferviente admirador de talentos populares de las décadas de los 50 y 60, como Al Martino, reconocido como uno de los más destacados cantantes italoamericanos. Su canción favorita del intérprete es “Grenada”. Así mismo, muestra devoción por Bobby Hatfield, mitad del dúo Righteous Brothers.

“Cuando tenía dos años, vi a The Righteous Brothers en la televisión. Bill y Bobby. Pensé: ‘¡Fantástico! Ese soy yo'” (vía Far Out).

Además, Morrissey venera a Buffy Sainte-Marie, quien alcanzó la fama en los años 60, habiendo compartido giras con ella. Una vez destacó “Soldier Blue” como su canción favorita.

En otras ocasiones, ha expresado repetidamente su amor por Klaus Nomi, el excéntrico músico alemán, considerando temas como “Death” y “Der Nussbaum” entre las más apreciadas.

Y por supuesto, en la lista no podía faltar el rey del rock & roll, Elvis Presley. Recordemos que el rostro de Elvis fue la portada del sencillo ‘Shoplifters of the World Unite’ (1987) de The Smiths, además de que como solista ha interpretado en varias ocasiones “You’ll Be Gone” de Presley.

Los cantantes que Morrissey ama más