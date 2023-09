Morrissey, conocido por su período con The Smiths, siempre ha encontrado inspiración en diversas fuentes. Desde íconos culturales como James Dean hasta figuras literarias como Oscar Wilde; Morrissey amalgamó estas influencias para forjar su identidad artística en el escenario y en sus composiciones. Una de las canciones que refleja esta diversidad de inspiración es “Shoplifters of the World”.

El título de tema puede llevar a malentendidos, ya que la letra es ambigua y ha sido objeto de múltiples interpretaciones, desde robo hasta referencias a la homosexualidad. Morrissey aclaró en una entrevista de 1987 (vía Far Out) que no se trata de robo literal, sino de un “hurto espiritual” o “hurto cultural”, tomando elementos y usándolos en beneficio propio.

“No significa literalmente agarrar una pieza de pan o un reloj y guardarlo en el bolsillo de tu abrigo”, dijo. “Es más o menos un hurto espiritual, un hurto cultural, tomar cosas y utilizarlas en beneficio propio”.

Esta perspectiva matizada se alinea con la esencia de The Smiths, donde la perspicacia aguda de Morrissey se combinaba con la brillante guitarra de Johnny Marr. Consideró que la canción fue escrita durante la época dorada de la banda y la describió como “muy ingeniosa” y representativa de un período de diversión y rebeldía en su carrera.

A pesar de la claridad de Morrissey sobre el significado de la canción, su enfoque en el “hurto cultural en tiendas” y su capacidad para desafiar las interpretaciones de los fanáticos a veces generan controversia y debates.

“A menudo me pregunto por qué robar en tiendas puede ser un delito tan grave cuando fabricar armas nucleares no lo es. Creo que eso realmente debería ser un delito, pero no lo es. Vivimos en un mundo muy retorcido, con una moralidad muy retorcida”.

En noticias relacionadas, Morrissey llegará a la CDMX el próximo 10 de septiembre, para celebrar 40 años de trayectoria artística en el Palacio de los Deportes. La última vez que Morrissey visitó la ciudad lo hizo en 2018 como parte dela gira ‘Low In High School’, ofreciendo un show en el Auditorio Nacional.Entérate de los detalles por aquí.