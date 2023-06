Del 17 al 19 de noviembre se llevará a cabo una edición más del festival Corona Capital. Sin embargo, ésta entrega será diferente a otras por haber roto su propio record en precio de boletaje, y por haberse convertido en uno de los festivales más caros del mundo.

Y es que a diferencia de otras regiones como Indio, California (Coachella); Somerset, Inglaterra (Glastonbury) o Chicago, Illinois (Lollapalooza); la economía de la CDMX no corresponde con la de estos países de primer mundo.

Es así que la revista Marvin plantea cuán justo es que el festival Corona Capital cobre $12,600 pesos por un abono, en un país donde el salario promedio mensual es de $7,500 pesos.

“(…) $12,600 pesos, que equivalen a casi 61 salarios mínimos (actualmente en $207.44 por día en casi todo el país excepto poblados fronterizos) y que, si bien no nos hace perder de vista que los conciertos NO son una necesidad básica de supervivencia, sí son prueba fehaciente de un mercado que no corresponde a la economía en la que se desarrolla”.

Vía Marvin.