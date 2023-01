El proyecto alterno más interesante que Yorke & Greenwood han realizado fuera de Radiohead, es sin lugar a dudas The Smile. Y luego de haber conqusitado un festival de Jazz en Suiza, la banda ahora se ha decidido a conquistar el espacio de Tiny Disky de NPR.

Acompañados de Tom Skinner, una buena porción del ‘A Light for Attracting Attention‘ sonó de manera acústica en un formato amado por todos los fanáticos tanto de Yorke como de la música en general, considerando que los Tiny Desk han impulsado carreras como la de C. Tangana.

Tal y como Pitchfork reporta, “Pana-vision”, “The Smoke” & “Skrting on the Surface”, sonaron en un increíble set que reveló cómo The Smile está verdaderamente proponiendo un proyecto fresco que rebasa a Radiohead; algo diferente, algo nuevo, algo que no esperábamos y que pensamos que era un “side-project”, que terminó siendo algo sensacional.

Ah, ¿no nos creen? Bueno, sean testigos ustedes mismos:

En otras noticias, Liam Gallagher nombra “el disco más poderoso” de todos los tiempos.