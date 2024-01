En este viernes de estrenos, The Smile finalmente ha publicado su segundo material discográfico, ‘Wall Of Eyes’, sucesor de su debut del 2022, ‘A Light for Attracking Attention’.

Previo a su lanzamiento, la banda conformada por Thom Yorke y Jonny Greenwood, junto a Tom Skinner; ya habían presentado los sencillos “Bending Hectic” (que tuvimos la oportunidad de escuchar en la presentación de The Smile en el Auditorio Nacional); “Friend of a Friend” y el que le da nombre al álbum, “Wall of Eyes”.

Grabado por el trío entre Oxford y los estudios Abbey Road, ‘Wall of Eyes’ cuenta con arreglos de cuerda de la London Contemporary Orchestra, y los créditos de producción y mezcla corresponden a Sam Petts-Davies.

El proyecto de ocho canciones se anunció en noviembre del año pasado con el lanzamiento de la canción que da título al álbum y el vídeo musical que la acompaña, dirigido por Paul Thomas Anderson.

La crítica aclama ‘Wall of Eyes’ de The Smile

Al momento de la redacción de esta nota, sitios de compilación de reseñas como Metacritic le dan una puntuación del 86% a ‘Wall of Eyes’, lo que significa aclamación universal. Habrá que darle un poco más de tiempo al álbum para que obtenga una puntuación general. Algunos comentarios de los críticos señalan: