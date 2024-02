A tres años de su último material discográfico, ‘When You See Yourself’ del 2021, Kings Of Leon ha anunciado que nueva música está por venir. Se trata de un nuevo sencillo titulado “Mustang“, que estará disponible a partir de hoy, 22 de febrero.

La banda de Nashville reveló que lanzarían nueva música “muy pronto” durante el show gratuito que ofrecieron en México el mes pasado, como parte del line up de la Feria Estatal de León 2024, en el que reunieron a cerca de 18 mil fans.

En aquel momento, dijeron a los fans que “se prepararán para Mustang”. Más tarde, los Followills compartieron un breve fragmento instrumental de la canción en cuestión en las redes sociales.

Desde entonces, KOL ha publicado otro vídeo que contiene imágenes detrás de cámaras en el estudio y otra parte de “Mustang”. “Me estoy haciendo grande y fuerte sólo de pensarlo”, canta el líder Caleb.

En el clip, vemos un montaje de los momentos más destacados de la carrera del grupo que, una vez más, tiene como banda sonora su próximo sencillo.

Anoche (21 de febrero), KOL subió un adelanto del videoclip de “Mustang”. “Si mañana estás libre, no hagas planes”, canta Caleb. Puedes ver el adelanto a continuación.

Kings Of Leon tocará en el Vive Latino 2024

Mientras tanto, recientemente se anunció la vuelta de Kings of Leon a México como parte del cartel del festival Vive Latino 2024. Los hermanos Followill actuarán como cabezas de cartel reemplazando a Paramore, que cancelaron todas sus presentaciones en Latinoamérica. Aunque no hubo una justificación oficial, se dice que el conjunto de Hayley Williams se encuentra en una disputa con su discográfica actual y en el proceso de abandonarla.

El festival Vive Latino 2024 se llevará a cabo 16 y 17 de marzo. Además de Kings of Leon, también actuarán Belanova, Scorpions, Fito Páez, Portugal The Man, Future Islands, Babasónicos, Silvana Estrada y muchos más.