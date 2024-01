No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y finalmente se llevó a cabo la presentación de Kings of Leon como acto estelar de la Feria Estatal de León 2024.

Este año, la Feria Estatal de León se lució con un cartel que, en las posiciones principales, ofreció espectáculos de los Backstreet Boys, Nicki Nicole, La Arrolladora Banda el Limón, Marco Antonio Solís y Jason Derulo, solo por mencionar algunos.

Como se informó en diversos medios locales, cerca del 85% de las actividades del evento fueron completamente gratuitas, salvo algunos acontecimientos musicales. En el caso particular de Kings Of Leon, la entrada fue gratuita exceptuando las primeras filas, cuyos asientos se pudieron obtener por la cantidad de $3,500 pesos.

Kings of Leon – Sex On Fire frente a mas de 18 mil personas en León, Guanajuato pic.twitter.com/F9CiLnRN4b — Indie 505 (@Indie5051) January 26, 2024

Nunca imagine tener la oportunidad de echarme un huarache y luego estar en el concierto de kings of Leon en el mismo lugar jajajajaja pic.twitter.com/QYuSUvuSJk — Marry on A .. (@SgMariiana) January 26, 2024

Nunca imagine poder estar cantando esta canción en un concierto de Kings of leon. Sentía que se me salía el corazón ❤️‍🔥 pic.twitter.com/uee0gMBHnv — Sarah (@sagaheba) January 26, 2024

De acuerdo a informes en redes sociales, el conjunto de Nashville, Tennessee, se presentó ante más de 18 mil personas en el Foro Mazda de la ciudad.

En cuanto al setlist, ofrecieron un conjunto de 20 canciones marcadas decididamente por el disco ‘Only By the Night’ (2008), del que se desprenden cortes como “Closer”, “Crawl”, “Notion” y los absolutos éxitos de su catálogo, “Use Somebody” y “Sex On Fire”, que por supuesto sonaron en el escenario de la Feria Estatal de León 2024.

Muy buenos días y qué vivan los Kings of Leon, los quiero mucho gracias por venir a León, Guanajuato. pic.twitter.com/doYYvAfoYH — Karla Gil (@karlagilva) January 26, 2024

Nunca pensé que vería a @KingsOfLeon en mi rancho, noche épica 🥰 pic.twitter.com/MvpT3JEPat — Axel Mena ψ (@AxelJavierMena) January 26, 2024

Setflis de Kings of Leon en la Feria de Leon 2024

Kings Of Leon tocará en el Vive Latino 2024

Mientras tanto, recientemente se anunció la vuelta de Kings of Leon a México como parte del cartel del festival Vive Latino 2024. Los hermanos Followill actuarán como cabezas de cartel reemplazando a Paramore, que cancelaron todas sus presentaciones en Latinoamérica. Aunque no hubo una justificación oficial, se dice que el conjunto de Hayley Williams se encuentra en una disputa con su discográfica actual y en el proceso de abandonarla.

El festival Vive Latino 2024 se llevará a cabo 16 y 17 de marzo. Además de Kings of Leon, también actuarán Belanova, Scorpions, Fito Páez, Portugal The Man, Future Islands, Babasónicos, Silvana Estrada y muchos más.