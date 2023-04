Con más de 40 años en el negocio, James Hetfield de Metallica es definitivamente voz autorizada en la industria y, naturalmente, resulta imprescindible saber cuáles son sus propios héroes musicales.

Poseedor de una extensa colección de discos y de un excelente conocimiento del rock, Hetfield habló en 2004 con Blabbermouth sobre sus 10 canciones favoritas de todos los tiempos. Con una serie de leyendas como Lynyrd Skynyrd, Elton John y, por supuesto, Black Sabbath; la lista se compone únicamente de clásicos, lo que refleja lo deudores que son Hetfield y Metallica de los grandes.

A continuación, te presentamos las 10 canciones favoritas de James Hetfield, con su comentario personal el respecto.

“Nada supera a esta balada del trabajador. ‘Free Bird’ se ajustaba a mi vida durante los primeros 20 años de carretera: no apegarse demasiado a las cosas, vivir el momento y seguir adelante.”

“Cuando me hice con una guitarra por primera vez, descubrí las primeras digitaciones de esta canción y corrí por toda la casa diciendo: ‘Miren, puedo tocar esto’. Mi familia decía: ‘¿Dónde está el resto de la canción?'”.

“Recuerdo haber visto ese vídeo en el que saltaba entre rejas con todos sus compañeros. Encierra la rebeldía, que en realidad no es más que creatividad equivocada”.

“Esta canción tenía toda esa angustia adolescente burbujeando bajo ella. Trata de pedir ayuda pero no quererla realmente. Me recuerda mucho a mí”.

‘Saturday Night’s All Right For Fighting’ era más mi estilo, pero pocas canciones pueden superar esta melodía”.