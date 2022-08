Si algo nunca va a faltar en Youtube, es imaginación. Y es que tal parece ser que sus usuarios son fanáticos de abrir multiversos de posibilidades para ver o saber a qué sonaría algo, si alguien más lo hiciera, como por ejemplo, “Master of Puppets” pero al estilo de Muse.

Andre Antunes, uno de estos usuarios de los que hablamos, se ha dedicado durante años a la música y a perfeccionar su estilo. Sin embargo, en sus ratos libres decide reinventar proyectos para darles otro giro y demostrarnos cómo sonaría una banda o una canción, se se hubiera hecho en un estilo diferente.

Ya antes lo hizo con System Of A Down y ahora le ha llegado su turno a Metallica. ¿Cómo sonaría “Master of Puppets” si hubiera sido Matt Bellamy quien escribiera la canción? Chéquenlo por acá. La verdad, no suena tan mal:

En otras noticias, parece que Dave Mustaine aún no supera su expulsión de Metallica, hace 40 años.