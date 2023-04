Las leyendas de la música norteña mexicana, Grupo Frontera, le ha dado la oportunidad al conejo malo de colaborar con ellos para el estreno de “Un X100to”, su primera gran colaboración.

Luego de que Snoop Dogg hiciera lo similar en 2020 con Grupo MS, Bad Bunny parece querer imitar la estrategia para recuperar el cariño del público mexicano, quien no se ha cansado de mencionar en redes que desde que el músico se distanció de ellos, decidieron darle la oportunidad a Peso Pluma quien ya se lo llevó de cancha.

Tal y como Pitchfork reporta, este es un regreso muy inusual para Benito, quien luego de una exhaustiva gira por todo el mundo en donde generó $235 millones de dólares en tan solo 5 meses de tour, parecía retirarse brevemente de los escenarios y la música por salud mental (que claramente se vio deteriorada al agredir a sus fans).

Sin embargo, Bad Bunny is back y no planea descansarle mucho, ya que recientemente en una entrevista para Zane Lowe en Apple Music 1, compartió sus fuertes sentimientos hacia seguir haciendo música:

“Grupo Frontera me gusta muchísimo, creo que tienen mucho sentimiento en sus canciones y me di cuenta que más allá de lo comercial, los premios y todo, ellos saben transmitir cada sentimiento que plasman en sus canciones y ese es un camino que quiero recorrer.



Porque no se trata de reggaetón o regional o “música urbana”, se trata de música”.