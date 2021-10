A estas alturas, probablemente seas uno de los millones de suscriptores de Netflix que devoraron los nueve episodios de ‘Squid Game’ (‘El Juego del Calamar’) cuando se estrenó en septiembre de 2021, y al igual que esos millones, probablemente estés deseando más episodios del popular thriller de supervivencia surcoreano.

El drama original de Netflix presenta a 456 personas agobiadas por las deudas que son atraídas a jugar versiones extremadamente peligrosas de juegos infantiles para tener la oportunidad de ganar 45.600 millones de won (unos $38.4 millones de dólares). El programa va camino de convertirse en la serie más vista de Netflix, por lo que parece inevitable que se confirme una segunda temporada.

Después de todo, ‘El Juego del Calamar’ se convirtió en la primera serie original coreana en encabezar la lista de las 10 más populares de Netflix en los Estados Unidos y en varios otros países; y también está a punto de convertirse en la mayor serie no inglesa del gigante del streaming de todos los tiempos (una vez que supere el éxito español ‘La Casa de Papel’). A finales de septiembre de 2021, el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, dijo que hay “muchas posibilidades de que sea nuestra mayor serie de la historia”, si supera el récord de ‘Bridgerton’.

Ahora, los fans se preguntan si Netflix confirmará oficialmente una secuela de ‘El Juego del Calamar’, y cuándo podría estrenarse. Esto es todo lo que sabemos sobre ‘Squid Game’ Temporada 2 hasta ahora.

Aunque Netflix aún no ha confirmado oficialmente una segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’, es muy probable que se renueve debido a su enorme éxito.

En declaraciones a Vulture, la jefa de televisión global de Netflix, Bela Bajaria, se mostró “optimista” sobre la renovación, aunque dijo que dependería del interés y la agenda del guionista y director Hwang Dong-hyuk. “Tiene una película y otras cosas en las que está trabajando”, dijo. “Estamos tratando de encontrar la estructura adecuada para él”.

Dado su enorme éxito y popularidad, lo más probable es que se confirme la secuela de Squid Game; es sólo cuestión de tiempo.

Sin embargo, en septiembre de 2021, Dong-hyuk declaró a Variety: “No tengo planes bien desarrollados para Squid Game 2. Es bastante agotador sólo pensar en ello”. Bejaria también dijo a Variety que a Dong-hyuk le gusta colaborar con “otros escritores” que podrían unirse a una secuela. “Estamos tratando de encontrar la estructura adecuada para él”.

Aunque es probable que Netflix esté más que dispuesto a dar luz verde a la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’, en última instancia será Hyong-dyuk y posiblemente otros guionistas quienes decidan cuándo empezarán a desarrollar una secuela.

Como Netflix no ha confirmado oficialmente una segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’, no esperes que los nuevos episodios lleguen pronto.

Vale la pena señalar que el director y guionista Hwang Dong-hyuk comenzó a escribir la serie a manera de película en 2008, y dijo que tan sólo dos episodios de la serie le llevaron seis meses para escribir, lo que significa que pasaron 13 años antes de que Netflix lanzara su thriller de supervivencia.

En septiembre de 2021, Dong-hyuk declaró a Variety: “Si lo hiciera, no lo haría solo. Me plantearía utilizar una sala de guionistas y querría contar con varios directores experimentados”.

Si el cineasta decide formar equipo con otros guionistas, el ritmo para completar la producción de una segunda temporada sería probablemente más rápido que el de la primera.

Dado que la primera temporada se estrenó en 2021, es de esperar que la segunda temporada de Juego de calamares llegue en 2024 o más tarde, pero por ahora lo único que podemos hacer es esperar a que Netflix anuncie una fecha de estreno oficial. Sin embargo, según las entrevistas con el guionista y director, parece que la segunda temporada se estrenará antes de lo previsto.

No, y considerando todo el tiempo que Netflix y el creador de la serie se tomarán para bosquejar una segunda temporada, podrían pasar mucho tiempo antes de que tengamos un avance oficial de ‘El Juego del Calamar’ Temporada 2. Habrá que esperar. De momento, te compartimos el avance de la primera temporada a continuación.

Aunque Netflix aún no ha confirmado oficialmente la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’, Dong-hyuk ha compartido ideas sobre cómo quiere ampliar la historia de su thriller de supervivencia.

En declaraciones a The Times, Dong-hyuk dijo que si Netflix confirma oficialmente una segunda temporada, le gustaría que se centrara en “el tema de los agentes de la policía”.

En el último episodio de la primera temporada de ¡El Juego del Calamar’, “Gi-hun” se apartó del avión y regresó, presumiblemente para vengarse de los manipuladores organizadores de los juegos de supervivencia. Esto parece abrir una historia de venganza para otra temporada, pero Hwang Dong-hyuk tiene otras ideas.

El Testaferro era el nombre que se le daba al hombre de la máscara negra, aparentemente el que manejaba la competencia mortal durante gran parte de la primera temporada. Más tarde se reveló que era Hwang In-ho, el hermano de Hwang Jun-ho, agente de la policía que se cuela en el juego para investigar lo sucedido. Como era un ex policía, es el ángulo que Dong-hyuk quiere tomar.

“Creo que el problema de los policías no es sólo un problema en Corea. Veo en las noticias de todo el mundo que las fuerzas policiales pueden tardar mucho en actuar: hay más víctimas o la situación empeora porque no actúan lo suficientemente rápido. Este era un tema que quería plantear. Quizá en la segunda temporada pueda hablar más de esto”.

Lo más probable es que la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’ también profundice en la historia de “Oh Il-Nam”. Interpretado por O Yeong-su, “Nam”, también conocido como “Player 001”, fue presentado por primera vez como un competidor, pero al final de la primera temporada, “Gi-hun” descubre que “Oh Il-Nam” es el verdadero cerebro detrás de los juegos de supervivencia, y que decidió unirse a la competición porque quiere revivir la emoción de sus años de juventud antes de morir.

Dong-hyuk continuó compartiendo más ideas sobre el progreso de la historia si se confirma la segunda temporada.

“Soy consciente de que hay grandes expectativas para la segunda temporada. No es que no haya pensado en la segunda temporada en lo absoluto, y también tengo un marco aproximado para ella. Pero me sigo preguntando si puedo hacerla mejor que la primera temporada. No quiero que la gente se decepcione con la segunda.

Si alguna vez hago la hago, intentaré buscar muchas ideas y, por supuesto, si hay alguna buena, puedo introducirla en la historia. O incluso puedo pedir a los fans en redes sociales que aporten ideas. Mientras tanto, intentaré pensar más mientras trabajo en las películas”.

Vía The Times.