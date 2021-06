Sin lugar a dudas, uno de los títulos de la barra adolescente más popular de Netflix es ‘The End Of The F***ing World’, la serie basada en los mini-cómics de Charles Forsman, y que retrata -muy a su manera- la complicidad y las mieles del primer amor.

El programa sigue a “James” (Alex Lawther), un joven de 17 años quien se cree un psicópata, y a “Alyssa” (Jessica Barden), una enfadada compañera de clase quien ve en “James” una oportunidad para escapar de su tumultuosa vida familiar.

Escrita por Charlie Covell, la primera temporada debutó en 2017 mientras que la tercera lo hizo hasta el 2019. Con un cierre decididamente contundente, todavía no está del todo claro si ‘TEOTFW’ regresará con una tercera temporada. Su guionista se ha mostrado mayormente reacia a decir que sí, aunque de vez en vez abre una pequeña posibilidad.

Esto es todo lo que sabemos de ‘The End Of The F***ing World’ 3.

La comedia oscura británica tiene solamente dos temporadas, de 8 episodios cada una. La primera serie se estrenó en el Canal 4 en el Reino Unido en octubre de 2017, y llegó a Netflix en enero del 2018.

La segunda entrega debutó en noviembre del 2019, y ambas están disponibles ahora mismo a través de Netflix.

Podría interesarte: Sex Education: Todo lo que sabemos de la temporada 3 de la serie de Netflix

“James” es un joven de 17 años que se cree un psicópata. Mata animales como pasatiempo, pero se aburre de la práctica. Decide que quiere probar a matar a un humano. Se decide por “Alyssa”, una compañera de clase de 17 años, rebelde y con sus propios problemas.

Ella le propone huir juntos, con la esperanza de vivir una aventura lejos de su turbulenta vida familiar, y “James” acepta con la intención de encontrar una oportunidad para matarla. Se embarcan en un viaje por carretera a través de Inglaterra y comienzan a desarrollar una relación tras una serie de percances. Sin embargo, en la serie 2 se distancian y “Alyssa” se compromete con otro hombre. Pero alguien sediento de venganza por lo que hicieron los está cazando, uniéndolos de nuevo.

Al final de la segunda temporada, tras una serie de violentos acontecimientos, “James” y “Alyssa” reflexionan sobre todo lo sucedido, se toman de las manos, y finalmente se confiesan sus sentimientos 🖤.

En el estreno de la segunda temporada, Covell, quien recientemente trabajó en ‘Kaos’, un programa de Netflix que “da un giro moderno a la mitología griega y romana”; no se mostró esperanzada en traer a la serie de vuelta.

No creo que vaya a haber otra serie. Creo que a veces es bueno parar las cosas y espero que cuando vean el final estén de acuerdo. Creo que puedes presionar las cosas, pero esto se siente como un final real. Lo siento.

Pero después, charlando con Digital Spy, no lo descartó del todo:

Los hemos conocido como adolescentes, y ahora los estamos llevando a la edad adulta, y no estoy segura: no sé si es correcto ver más. No lo sé. Tendríamos que ver. Obviamente nunca digas nunca (…)