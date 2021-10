11 millones de personas fueron testigos del éxito que ‘El juego del calamar’ tuvo apenas en sus primeros días de estrenos. Y es por eso que no nos sorprende nada que la serie de Netflix, ahora esté rebasando récords y expectativas en cuanto a la cantidad de dinero que va a generar.

De acuerdo a un reporte de Bloomberg, la serie ha continuado creciendo y teniendo tanto éxito a nivel mundial, que se estima que la misma genere poco más de $1 billón de dólares en ganancias para la plataforma de streaming.

Si bien, diversos sitios como comicbook desconocen en qué se basa la medición de la plataforma para llegar a estas cifras, la realidad es que diferentes permisos, patrocinios y demás integraciones generan una cantidad exagerada de ingresos que van más allá de lo que ocurre adentro de Netflix mismo.

Consideremos también que la serie duró en el No.1 durante un muy buen rato, hasta ser rebasada por ‘Venom‘, la cuál fue recientemente añadida en el marco del estreno de ‘Venom: Let There Be Carnage‘ en países como México y otros más en Latinoamérica.

¿Qué sigue? Pues cobrar. ¿Cómo lo cobran? No tenemos idea pero vaya, no nos queda duda que la exitosa serie de Hwang Dong-hyuk es una mina de oro y la cosa no se va a quedar en una sola temporada.