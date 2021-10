‘To All the Boys I’ve Loved Before’ (‘A todos los chicos que he amado antes’) tendrá una nueva serie de televisión: la primera serie derivada de una película original de Netflix. Así lo ha reportado Deadline.

Anna Cathcart, quien interpretó a la casamentera adolescente “Kitty Song Covey” en la adaptación de la trilogía de literatura juvenil de Netflix junto a la protagonista Lana Condor (“Lara Jean Song Covey”); retomará su papel en la serie dramática ‘Xo, Kitty’.

Según el argumento, “Kitty” cree que lo sabe todo sobre el amor, pero cuando se traslada al otro lado del mundo para reunirse con su novio a distancia, pronto se da cuenta de que las relaciones son mucho más complicadas cuando es tu propio corazón el que está en juego.

El piloto ha sido coescrito por Jenny Han, la autora de la serie de libros ‘A todos los chicos que he amado antes’, y Siobhan Vivian. La historia original sigue a una estudiante de instituto (“Lara”) cuya vida se descontrola cuando las cartas de amor secretas de todos los chicos a los que ha amado, cinco en total, se envían misteriosamente por correo.

Han también co-dirige ‘Xo, Kitty’ con Sascha Rothchild, y produce ejecutivamente con ella. La serie, de media hora de duración y 10 episodios, está respaldada por los Awesomeness Studios.

Cathcart, nacida en Canadá, tuvo su gran oportunidad en la industria tras su primera audición televisiva, cuando fue elegida para interpretar a la agente “Olympia” en la serie infantil de la PBS ‘Odd Squad’, ganadora de un premio Emmy. El papel principal le valió un Canadian Screen Award y una nominación al Daytime Emmy.

Después de ‘Odd Squad’, la joven de 18 años ha aparecido en la franquicia cinematográfica ‘Descendientes’ de Disney; en ‘Spin’ y ‘Fast Layne’ de Disney Channel; ‘Once Upon a Time’ de ABC; ‘Zoe Valentine’ de Brat TV y en la antología ‘Star Wars: Visions’ de Disney Plus.