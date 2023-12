Fue en 2019 que la exitosa serie originalmente creada por Dan Harmon & Justin Roiland, firmó uno de los contratos más grandes de su larga carrera junto a Cartoon Network y su subsidiaria, Adult Swim, para formalizar un contrato por 7 temporadas completas.

Lo que parecía un peak en la carrera de ambos creadores, en realidad fue el inicio de una dolorosa caída de la gracia de sus fans cuando las primeras denuncias por acoso sexual contra Dan, se hicieron públicas.

El tiempo pasó y luego, fue Justin Roiland quien no sólo cayó en el mar de denuncias, sino que además, órdenes de arresto y largas sesiones con diferentes jueces, le robaron la poca luz que quedaba en el programa cuando le acusaron de acoso sexual a menores, violencia doméstica y alegaciones de pornografía infantil.

Hoy, la temporada 7 ha cambiado las cosas en más de un frente. Con las voces de ambos personajes principales refundidas detrás de escena (Ian Cardoni ahora se enfrenta al excéntrico científico Rick Sánchez, mientras que Rick & Morty se acerca a su inevitable y poco emocionante finalentrega al ansioso nieto de Rick, Morty Smith), el programa se vio forzado a continuar a pesar de todos los daños dentro y fuera del guión, reporta Collider.

Rick no solo volvió a la terapia con la Dra. Wong (Susan Sarandon), sino que, como resultado, pareció abordar algunas de sus luchas de salud mental a largo plazo de manera diferente. Mientras tanto, Morty siempre ha tenido un temor profundamente arraigado de que su abuelo lo abandone, algo que se aborda de frente en el episodio final de la temporada 7, “Fear No Mort”.

Con el contrato finalizado y los acuerdos legales cumplidos, es evidente que además de la víspera navideña, también es víspera de pláticas y renegociaciones para saber qué sigue con la serie. Sin embargo, Scott Marder, productor y escritor comparte:

