Tras cinco temporadas y dos décadas de historias protagonizadas por un abanico de capos de la droga; ‘Narcos’ le pone punto final a su trayectoria.

La exitosa franquicia de Netflix, que se reinició con ‘Narcos: México’ en 2018, se trasladó de la Colombia de los años 90 a México para rastrear la siguiente amenaza en la guerra global contra la droga tras la muerte de Pablo Escobar (interpretado por Wagner Moura).

‘Narcos: México’ se propuso explorar los orígenes de la guerra moderna contra el narcotráfico retrocediendo a la Ciudad de México en 1980, para trazar el ascenso y la caída del Cártel de Guadalajara y Félix Gallardo (interpretado por Diego Luna).

El arco de dos temporadas captó una época, bajo el mando de Gallardo, en la que el mundo del narco mexicano era una confederación poco definida de cultivadores y traficantes independientes.

Sin embargo, Gallardo cambió todo eso al desarrollar un sistema de plazas que acabaría dando lugar a los cárteles que se disputarían el poder tras su detención y hasta la actualidad, como se recoge en la tercera temporada: Juárez, Tijuana y Sinaloa.

Actualmente, la tercera temporada de ‘Narcos: Mexico’, protagonizada por Amado Carrillo Fuentes (José María Yazpik); los hermanos Arellano Félix (Alfonso Dosal, Manuel Masalva, Mayra Hermosillo) y Joaquín “El Chapo” Guzmán (Alejandro Edda), se centra en los jefes emergentes de los cárteles que ocuparon el lugar de Gallardo.

Sin embargo, aún cuando se ha mantenido en el Top 10 de lo más visto en México, ésta será la última carrera de la franquicia de Netflix. ¿La razón? Los creadores aseguran haber contado todo lo que querían contar, y no hay deseos de repetirse a sí mismos.

Hablando con The Hollywood Reporter, el co-creador y productor Carlo Bernard, dijo:

Vi esta temporada como una historia de origen del mundo moderno en el que vivimos. Para mí, me pareció que llevar la serie hasta ese punto en el que ahora nos reconocemos, para bien o para mal, tenía sentido como lugar para detenerla. La serie ha sido capaz de levantar las cortinas y mostrar cómo empezó esto, cómo evolucionó. No quiere decir que otras historias no sean convincentes en el futuro. Pero para mí, detenerse en el momento en el que hemos entregado el mundo en el que vivimos hoy tenía sentido, temática y narrativamente.

Definitivamente, no queremos repetirnos, nunca.