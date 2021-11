Después de más de tres décadas al aire, 33 temporadas y 714 capítulos originales (los últimos de ellos no tan buenos); muchos se preguntan cuándo llegará el día en que ‘Los Simpson’ anuncien su final y, con él, la clausura de toda una era no sólo en la televisión, si no en la cultura pop en general.

Sin embargo, pese a que muchos consideran que la época dorada de la familia de Springfield ya pasó, eso no quiere decir que la serie no siga siendo una de las más redituables para sus propietarios (Fox, ahora Disney), por lo que una conclusión no se vislumbra en el futuro cercano. Su llegada al catálogo de Disney Plus sólo ha reafirmado esa convicción y, según el productor Al Jean, se ven celebrando los mil capítulos de ‘Los Simpson’ (algo así como 12 temporadas más).

Durante las mismas declaraciones para Radio Times (recogidas por el Heraldo); Jean confesó que aunque no sucederá pronto, sí que ha pensado en cómo darle un cierre apropiado a ‘Los Simpson’, y qué mejor que convirtiéndola en una serie sin final.

“Mencioné que habría un final en donde en el último episodio regresarían al desfile navideño del primer capítulo, de modo que toda la serie sería un bucle continuo”, reveló el productor y guionista.

Vía El Heraldo.

Recordemos que el primer capítulo de ‘Los Simpson’, titulado “Simpsons Roasting On An Open Fire: The Simpsons Christmas Special”, se estrenó un 17 de diciembre de 1989, a manera de especial navideño. En él, “Homero”, “Marge” y “Maggie” asisten a un festival navideño de la escuela de Springfield, en el que participan “Bart” y “Lisa”.

Es así que los planes de Al Jean podrían incluir un nostálgico final navideño para ‘Los Simpson’, en el que pasado y futuro convergen dándole paso a una serie infinita. Habrá que esperar a un próximo 17 de diciembre para averiguarlo.