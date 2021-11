Con 33 temporadas en su haber y una letanía de personajes que ocupan la pintoresca ciudad de Springfield, ‘Los Simpson’ es el programa guionizado más longevo de la historia de la televisión. La serie ha aprovechado todo ese tiempo para ofrecer historias de fondo a su elenco de personajes, desde personajes recurrentes hasta figuras locales excéntricas.

De hecho, en el episodio “Homer and Ned’s Hail Mary Pass” de la 16ª temporada, se reveló el misterio de la verdadera identidad del Tipo de la Tienda de Cómics, en un rápido cameo que el público podría haber olvidado. En el episodio, el personaje menciona casualmente a “Ned Flanders” que su nombre es “Jeffery Albertson“. El propietario y único empleado de The Android’s Dungeon & Baseball Card Shop tenía un largo historial como experto en todo lo relacionado con la cultura pop, pero su vida personal no se había explorado hasta ese momento.

Después de la sorpresiva revelación del nombre, el director del programa de ‘Los Simpson’, Al Jean, reveló que “Jeffrey Alberston” fue elegido principalmente para enfadar a los fans que habían sentido curiosidad por el nombre del personaje. Sólo había sido un misterio durante 19 años, así que el hecho de que fuera un nombre extremadamente genérico era un buen chiste. Lo que echó más leña al fuego fue que “Homer and Ned’s Hail Mary Pass” se emitió la misma noche en Fox que la Super Bowl XXXIX, lo que significaba que había mucha gente sintonizada para ver cómo se llamaba el Tipo de la Tienda de Cómics.

Sin embargo, en realidad, el hecho de que la figura no tuviera un nombre no creó un aire de misterio a su alrededor, sino que demostró lo valioso que era para la historia. Incluso con este chiste desechable que menciona sus nombres, ‘Los Simpson’ han demostrado una y otra vez que, aunque el mundo que ha construido es avanzado y estructurado, a veces los personajes pueden quedar relegados a su ocupación o personalidad.

Personajes como el Viejo Judío y la Señora Loca de los Gatos podrán tener nombres y vidas propias; pero a menos que esos hechos sean pertinentes para la historia, existen simplemente como el Viejo Judío y la Señora Loca de los Gatos. Jeffery Alberson se llamará así, pero su apodo, al igual que los héroes y villanos a los que rinde culto, será siempre y para siempre el Tipo de la Tienda de Cómics.