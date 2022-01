El día de ayer, como cada domingo desde el pasado 5 de diciembre, ‘Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba’ consintió a todos sus fanáticos con la emisión de un capítulo inédito más, que corresponde a la segunda parte de la segunda temporada del show. Titulado “Transformación”, el episodio era uno de los más esperados por el fandom, ya que finalmente introdujo a uno de los Rangos Superiores más retorcidos de la historia, y que definitivamente pondrá en peligro a todo el “Distrito del Entretenimiento”.

🚨 Alerta de Spilers del capítulo “Transformación” de ‘Demon Slayer’🚨

Si has visto este nuevo episodio, entonces ya sabrás que ‘Kimetsu no Yaiba’ ya presentó al demonio titular de la temporada, perteneciente a las Seis Lunas Superiores. “Daki” recibió un golpe mortal por parte de “Nezuko” (convertida en su polémico modo bersek), pero en lugar de morir, se mantuvo viva. Esto se debe a que “Daki” no está viva por sí misma; pues existe en tándem con su hermano “Gyutaro”, quien entró en la pelea después de que ella fuera herida.

Si no has leído el manga, entonces ‘Demon Slayer’ te tomó por sorpresa con esta introducción. Al fin y al cabo, “Gyutaro” sale de la nada, y es muy aterrador. El demonio demacrado puede no parecer gran cosa dado su físico, pero “Gyutaro” es la verdadera razón por la que “Daki “forma parte de los Seis Superiores. Sus poderes son de temer, e incluso “Tengen” admite que el villano es algo salvaje.

Ahora, los fans esperan que “Gyutaro” traiga todo tipo de problemas a ‘Demon Slayer’, y la corazonada no está fuera de lugar. Al fin y al cabo, un buen puñado de demonios ya han estropeado la serie en el pasado, y “Gyutaro’ forma parte de los Seis Superiores. No hay duda de que estos hermanos demoníacos van a agitar el barco, pero no se les dará un pase abierto a la ciudad. “Tengen” y “Tanjiro” son los dos cazadores que se interpondrán en su camino, así que las cosas están a punto de ponerse interesantes en este nuevo arco.