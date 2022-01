Si crees que eres súper interesante porque miras cine de arte, sólo tienes MUBI y odias a ‘How I Met Your Mother‘, puede que el director favorito de los hipsters que acaban de entrarle al cine (o sea tú), Quentin Tarantino, no esté muy de acuerdo con tu opinión.

Tal y como Vulture reporta, durante una breve entrevista con Lane Brown, el director compartió una serie de perspectivas vistas desde el ocaso de su carrera.

Como muchos recordarán, Tarantino se encuentra de salida del mundo de la dirección; en junio del año pasado, el director explicó por qué ya no hará una “última película” a menos de que fuera algo relacionado a Kill Bill y las cosas se acomoden para que suceda de la mejor manera.

Es por eso que durante dicha entrevista, varias cosas surgieron en cuanto a cómo percibe al cine y a la televisión hoy en día en que el streaming es fundamental. Y para sorpresa de muchos, Quentin reveló que hasta la fecha ‘How I Met Your Mother’ es su serie favorita, aunque prefiere no recurrir a plataformas de streaming para seguirla viendo una y otra vez.

¿La razón? Existe un cierto aire de nostalgia y melancolía en intentar ver una serie de manera ordenada en la TV, o en este específico caso, en DVDs desde el reproductor en su casa.

Y tiene razón; si bien existen algunos shows que definitivamente sólo podemos disfrutar a través de estas plataformas, la realidad es que existe un ritual en comprar, llevar a casa, abrir, ordenar y reproducir DVDs o Blu-Ray, en su caso.

¿Se lo esperaban? Seguro que no, pero vaya, en gustos se rompen géneros. Lo que seguramente no llegara a ser gusto de nadie es el terrible spin-off de la serie conocido como ‘How I Met Your Father‘ con Hillary Duff como protagonista, y que se estrenará este 18 de enero.