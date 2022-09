No cabe duda de que, si bien House of the Dragon jamás superará a Game of Thrones, los resultados de la serie están siendo bastante fructíferos y polémicos, pues la serie ha alcanzado millones de fanáticos en muy poco tiempo, y sus escenas han sido algo de hablar en cada capítulo.

Un ejemplo es la reciente incómoda escena incestuosa del episodio 4, en el que Rhaenyra y Daemon Targaryen se besan apasionadamente en un burdel, siendo sobrina y tío, respectivamente.

Para ello, tal y como yahoo reporta, la actriz Milly Alcock habló en exclusiva para compartir cómo fue grabar una escena tan complicada dentro de la primera temporada:

“Honestamente, creo que fue un poco retorcida a nivel guión; que un tío lleve a su sobrina a un prostíbulo y la bese apasionadamente ahí, me hace pensar cosas. Lo que sí, es que en la vida real no fue tan complicado; Matt y yo tenemos una amistad desde hace tiempo y besarnos no fue un problema.



Además, tuvimos a una coordinadora de intimidad dentro del set, así que esto fue sencillo. La verdad, no diría que esto fue complicado, pero definitivamente sí fue retorcido”. Milly Alcock

House of the Dragon ya ha renovado para una segunda temporada y pueden disfrutar de la primera en HBO Max.

En otras noticias, millones de dólares gastados en House of the Dragon y la gente ha estado encontrando miles de errores.