Con el estreno de ‘House of the Dragon’, HBO Max anunció que más adelante otros proyectos spinoff se desarrollarían dentro del universo de Game Of Thrones. Y si bien la historia de los Targaryen tiene al mundo fascinado, la realidad es que todos queremos conocer qué sigue con la historia de uno de los personajes favoritos: Jon Snow.

Es por eso que recientemente, NME se acercó al actor para conocer su opinión con relación a esta exitosa precuela cuya primera temporada, tiene a los televidentes emocionados.

¿Sus conclusiones? Que la serie es magnífica, y si a eso le sumamos el hecho de que Miguel Sapochnik, el showrunner de la serie es su amigo, pues seguramente le añade puntos extras ya que como el actor comenta, simplemente piensa que se ha hecho un trabajo “fantástico”.

“Miguel es mi amigo y en verdad que estoy disfrutando mucho de la serie. Creo que se está llevando de una manera inesperada para aquellos que ya se habían hecho a una idea de cómo se desarrollaría un spinoff de GOT, así que creo que es un trabajo fantástico”.

La serie aún no tiene una fecha de estreno para su segunda temporada, pero HBO Max ya ha confirmado que esta se comenzará a producir próximamente.

¿Están listos? No hemos escuchado lo último de los Targaryen todavía; ni los del norte ni los del sur.

