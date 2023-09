Por mucho que puedas pensar que Game Of Thrones, Breaking Bad o hasta la legendaria e icónica reina de las series de TV, Los Sopranos, tienen la presea del episodio con más audiencia en la historia, la realidad es que quien lleva esa corona es la icónica serie de los 80 conocida como M*A*S*H.

Tal y como sensacine reporta, M*A*S*H (acrónimo de Mobile Army Surgical Hospital) fue una serie de televisión dramática de comedia de guerra estadounidense que se emitió en CBS del 17 de septiembre de 1972 al 28 de febrero de 1983.

Con una duración de 11 temporadas, el programa finalmente terminó hace 40 años –con un episodio especial de dos horas y media titulado “Adiós, adiós y amén”– el cual estableció un récord de audiencia que nunca será igualado y, de hecho, se ha vuelto prácticamente imposible en el fragmentado mercado de medios que existe hoy, ya que alcanzó los 105 millones de espectadores: no views, no streams, no tonterías moderna; 105 millones de almas mirando sus televisores mirando el final.

Transmitido durante el período en el que todavía había sólo tres cadenas principales (Fox no se unió hasta 1986, cabe mencionar) y el cable estaba en su infancia, el final de “M*A*S*H” atrajo a 105 millones de espectadores, todavía un récord para cualquier serie episódica.

Lo más sorprendente es que el final fue visto en más del 60% de los hogares estadounidenses, captando la atención de más de tres de cada cuatro televisores en uso (es decir, su porcentaje de audiencia), lo que significa que todos los demás programadores bien podrían haber estado ejecutando un patrón de prueba.

Desde entonces, no ha existido un programa de TV que capture de una manera tan magnífica a los televidentes estadounidenses.

Eso sí, ya las cosas se miden de manera diferente, pero algo similar, que implique a 105 millones de personas orgánicamente mirando una serie, nunca jamás.