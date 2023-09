NETFLIX estrenará los cuatro cortometrajes que ha dirigido WES ANDERSON y que adapta los cuentos de Roald Dahl este mes:



– The Wonderful Story of Henry Sugar (27 SEP)

– The Swan – (28 SEP)

– The Ratcatcher – (29 SEP)

– Poison – (30 SEP) pic.twitter.com/sspqnv0OvF