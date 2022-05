Alfonso Herrera, actor mexicano de telenovelas como Clase 406 y Rebelde, además de formar parte de la icónica agrupación, RBD, se ha convertido en el primer latino en interpretar a Batman en el nuevo podcast que saldrá en exclusiva por Spotify.

A manera de audio serie, ‘Batman Desenterrado’ será un proyecto que la plataforma emprenderá en pro de regresar a los viejos tiempos de las radio novelas pero, en un formato más actualizado y 100% enfocado a franquicias gigantes y estudios de antaño como en este caso lo es DC.

Recientemente en una entrevista para TV Notas, el actor confesó que esto era como un sueño hecho realidad, y es que desde muy pequeño ha sido fanático del caballero de la noche, y esta, sin esperarlo, se convirtió en una oportunidad única en su vida para interpretarlo:

“Me gustaba disfrazarme cuando era niño, recuerdo que ahorré dinero para comprarme la primera película que dirigió Tim Burton en los 90’s y que tenía el sello de Batman, en esa película Jack Nicholson interpretó al Guasón.



Al final, mi mamá me compró la película y me llevó también al parque Agua Azul, en Guadalajara, donde enseñaban el Batimóvil, era toda una experiencia y ni en mis sueños más guajiros me habría imaginado ser Batman. Estoy feliz con esta oportunidad de darle vida”

Alfonso Herrera