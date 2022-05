Algunos fans de ‘This Is Us’ están enloqueciendo con un easter egg de ‘Gilmore Girls’ en el episodio 14 de la serie, “The Night Before the Wedding”. No, la pista no tiene nada que ver con la estrella de ‘This Is Us’, Milo Ventimiglia, que interpretó a “Jess Mariano” en el drama familiar. Sin embargo, sí parece haber una conexión. Un momento romántico entre “Kevin” y “Sophie” refleja un evento similar en la serie de WB.

¿Qué pasó entre “Kevin” y “Sophie” durante “The Night Before the Wedding”? La relación de Kevin y Sophie (Justin Hartley y Alexandra Breckenridge) cerró el círculo durante la boda de su hermana “Kate” (Chrissy Metz) con “Phillip” (Chris Geere).

De niño, Kevin se enamoró de Sophie desde el principio. Su historia de amor comenzó el primer día de colegio de ella, cuando un joven Kevin se sentó en su pupitre y escribió tarjetas de San Valentín para las chicas de su clase. Le pidió a Sophie que fuera su Valentín, y ella dijo que sí.

Después de salir juntos durante el instituto, la pareja se fugó y se mudó a California para que Kevin pudiera seguir su carrera de actor. Sin embargo, Kevin arruinó su confianza cuando engañó a su joven esposa, lo que provocó que Sophie le dejara. Años después, la pareja volvió a reunirse. Sin embargo, su romance duró poco.

Sophie siguió adelante con Grant y Kevin estuvo a punto de casarse con Madison, la madre de sus gemelos Franny y Nicky. Sin embargo, ninguno de los dos renunció al otro.

Hubo que volver a reunirse en la boda de Kate para ver cuánto amor seguían teniendo el uno por el otro.

Kevin aún llevaba en su cartera la tarjeta de felicitación que le había regalado 40 años antes como prueba de su relación eterna.

Después de darse cuenta de la comparación de las historias, los fans creyeron que los escritores de ‘This Is Us’ colocaron cuidadosamente la escena en el episodio para unir las dos series, ya que comparten la misma estrella.

En un hilo de Reddit titulado “¿La idea de la tarjeta de San Valentín se robó de Gilmore Girls?” los fans relacionaron las dos series.

“Teniendo en cuenta que Kevin es el hijo de Jack Pearson, y Milo interpreta al sobrino de Lukes, ¡debe ser cosa de familia!”, bromeó un espectador. “Los guionistas robaron la idea porque sabían que los shippers se lo comerían igual que en Gilmore Girls, ¡y tenían razón!” afirmaba un segundo fan. “Para ser honesto, he visto a través de Gilmore Girls al menos 15 veces, y ni siquiera pensé en ese momento de Luke y Lorelai cuando Kevin sacó la tarjeta. Diría que es probable que sea una coincidencia más que un robo”, dedujo un tercer usuario de Reddit. “Creo que es un tema entre los tíos de la televisión que suspiran por las chicas para guardar recuerdos de su pasado”, bromeó un cuarto espectador.

‘This Is Us’ se emite a través de la NBC.