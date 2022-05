Las emocionantes aventuras de Marc Spector & Steve Grant bajo el manto de Moon Knight, no regresarán para una segunda temporada en Disney+, tal y como comicbook reporta.

La serie que fuera protagonizada por Oscar Isaac, actor que también formara parte importante de la última trilogía de Star Wars, logró convertirse en un referente importante para los fans del MCU quienes han encontrado una fuerte relación entre los sucesos de ‘Eternals’, ‘Shang-Chi and the legend of the Ten Rings‘ y ‘Moon Knight‘, para poder comenzar a entender aristas fundamentales dentro de esta nueva etapa del multiverso cinematográfico de Marvel.

Hoy, pese a su corta duración, el proyecto creado por Jeremy Slater, ha generado una fuerte expectativa entre la audiencia por conocer qué más se esconde detrás de tan interesante personaje, quien además de hacer alusión a una comunidad con trastornos mentales, ha también hablado a una que ha sufrido de abusos familiares y violencia infantil por décadas, convirtiéndolo en un héroe del pueblo para un sector muy olvidado.

Tristemente, Moon Knight ha cumplido con su cometido hasta ahora; ya lo conocimos, ya lo descubrimos, ya lo desmenuzamos, ahora toca simplemente dejarlo ir para volverlo a ver aparecer en un futuro no muy lejano en el que todas las piezas caigan en su lugar.

En otras noticias, nueva teoría conecta a ‘Moon Knight’ con ‘Doctor Strange 2’.