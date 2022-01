🚨Alerta de spoilers de ‘The Book of Boba Fett’, “Capítulo 3: Las calles de Mos Espa”, ahora en streaming en Disney+🚨

Danny Trejo hizo por fin su esperado debut en ‘The Book of Boba Fett’, donde interpreta el papel de un entrenador de rancor. La carrera del actor abarca décadas, con cientos de créditos en programas de televisión y películas. El actor, de 77 años, tiene algo de historia en lo que respecta a su participación en Star Wars; para los fans, se ha hecho esperar.

En el tercer capítulo de ‘The Book of Boba Fett’, “Las Calles de Mos Espa”, Trejo no tiene nombre hasta ahora; simplemente se le acredita como “guardián del rancor”. Como parte de una disculpa por un intento fallido de asesinato por parte del temible wookiee gótico, “Black Krrsantan”, “Boba Fett” recibe el regalo de un rancor por parte de los primos de “Jabba The Hutt”, los Gemelos.