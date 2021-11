El primer trailer de ‘The Book Of Boba Fett‘ ha salido y los fans de Star Wars simplemente no pueden aguantar lo perfecto que es. ¿La razón? La historia comienza a partir del final de ‘The Mandalorian‘, dando un seguimiento personal al legendario caza recompensas que hoy, no llega para seguir su “legado“, sino para crear uno nuevo.

Tal y como WGTC reporta, si bien el estreno se encuentra a la vuelta de la esquina (diciembre 29), la realidad es que desde diciembre del año pasado que recibimos el épico final de temporada de la serie en Disney+, los fans no han recibido más noticias de los mandalorianos en general.

Y ahora que la historia nos llevará por el camino de Boba por tomar control de lo que Jaba the Hutt dejó, no sólo por fin nos alejaremos de la forzada historia de los Skywalkers que con la última trilogía, terminó por caer de la gracia de los fans de antaño, sino que podremos explorar un lado más político, social, realista y de las tan ignoradas ciudades de Star Wars que parecen nunca estar habitadas lo suficiente.

¡Así que tomaremos las calles en ‘The Book Of Boba Fett’! ¿Listos? Chequen por acá el trailer.