Desde que el skateboarding se convirtió en deporte olímpico oficial, todo parece ir en subida para la disciplina que durante décadas enteras se mantuvo al margen de las calles. Ahora, los fanáticos podrán adquirir un deck bastante especial, que está infusionado con la sangre del hombre, la leyenda: Tony Hawk 👹.

¡Así como lo escuchas! Hawk, quien se retiró profesionalmente del skate en 2003; se asoció con la marca de agua de manantial Liquid Death y juntos crearon una madera especial, cuya vibrante pintura rojo carmesí está mezclada con la mismísima sangre de “Birdman”. El gráfico incluye justamente una re-imaginación que alude al apodo del legendario atleta, además del slogan “Murder your thirst, just like Tony Hawk”.

Un vídeo que acompaña el lanzamiento del producto muestra el proceso de extracción profesional de la sangre de Hawk, quien actúa como embajador de la empresa. Sólo se fabricaron 100 de estos preciados decks; cada uno costó $500 dólares ($10 mil pesos) y por supuesto ya se agotaron.

“Liquid Death es oficialmente dueña de mi alma, y también de mi sangre…”, dice Birdman en el video. Además, explicó que parte de los beneficios del proyecto se destinarán a acabar con la contaminación por plásticos a través de la ONG 5 Gyres; así como a la construcción de skateparks en comunidades desfavorecidas a través del proyecto The Skatepark Project of Hawk.