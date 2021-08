Muy poco fue lo que duró el veto de contenido sexual explícito en Only Fans, pues la plataforma de contenido para adultos anunció hoy (25 de agosto), que da marcha atrás con las nuevas políticas de uso aceptable que pretendía hacer efectivas desde octubre.

Dichas políticas prohibían la comercialización de pornografía explícita, es decir, actos simulados o reales que involucraran sexo, masturbación, genitales, sadomasoquismo y un largo etcétera. Únicamente iban a aceptar fotos de desnudos, algo que naturalmente molestó a todos los trabajadores y trabajadoras sexuales de la plataforma, pues es el contenido porno el que mayores ganancias les deja ( a ellos y a OF).

No obstante, la presión mediática parece haber surtido efecto en este caso de veto, ya que OnlyFans anunció -a través de un escueto mensaje en Twitter- que da reversa con la censura a contenido sexual explícito y que la política de uso aceptable queda cancelada. También aseguro que enviará un correo a todos los creadores, para explicarles a detalle la situación.

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

–Gracias a todos por hacer oír su voz. Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores, y suspendimos el cambio de política planificado para el 1 de octubre. OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores.

Y es que el CEO de OnlyFans, Tim Stokley, explicó en una entrevista reciente a The Financial Times que no eran ellos los que imponían un veto a sus creadores, si no los bancos. Culpó a instituciones como Bank of New York Mellon y JP Morgan, pues buscaban detener los pagos y cancelar las cuentas de aquellos clientes quienes remuneraran de OF, tal y como hicieron con Pornhub.

Un reportaje de The New York Times arrojó luz a la actividad pornográfica de Pornhub, asegurando que la plataforma alojaba contenido sexual inapropiado -y penado por la ley- como violaciones, pornografía infantil, abuso a personas vulnerables, vejaciones y un largo etc. Inmediatamente después Visa y Mastercard desactivaron las cuentas de los creadores, misma dinámica que querían hacer con OF.