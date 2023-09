John Grisham, Jodi Picoult y George R.R. Martin se encuentran entre los 17 autores que demandan a OpenAI por “robo sistemático a escala masiva”, la última de una ola de acciones legales por parte de escritores preocupados porque los programas de inteligencia artificial están utilizando sus obras protegidas por derechos de autor sin permiso.

Tal y como Variety reporta, en documentos presentados el martes ante un tribunal federal de Nueva York, los autores alegaron “infracciones flagrantes y dañinas de los derechos de autor registrados de los demandantes” y calificaron el programa ChatGPT como una “empresa comercial masiva” que depende del “robo sistemático a escala masiva”.

La demanda fue organizada por el Authors Guild y también incluye a David Baldacci, Sylvia Day, Jonathan Franzen y Elin Hilderbrand, entre otros.

“Es imperativo que detengamos este robo en seco o destruiremos nuestra increíble cultura literaria, que alimenta muchas otras industrias creativas en Estados Unidos. Los grandes libros generalmente los escriben quienes dedican sus carreras y, de hecho, sus vidas, a aprender y perfeccionar sus oficios. Para preservar nuestra literatura, los autores deben tener la capacidad de controlar si la IA generativa utiliza sus obras y cómo”. – Mary Rasenberger

La demanda cita búsquedas específicas de ChatGPT para cada autor, como una para Martin que alega que el programa generó “un esquema infractor, no autorizado y detallado para una precuela” de “Game of Thrones” que se tituló “A Dawn of Direwolves” y utilizó los mismos personajes de los libros existentes de Martin en la serie “Canción de hielo y fuego”.

En un comunicado el miércoles, un portavoz de OpenAI dijo que la compañía respeta “los derechos de los escritores y autores, y cree que deberían beneficiarse de la tecnología de IA“.

¿Estamos de frente a la regularización oficial en materia de derechos de autor en el mundo de las I.A.s?

¡Ya lo veremos!