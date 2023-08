Aunque su apogeo sucedió en la década de los noventa, el nu metal continúa cosechando seguidores. En esta ocasión se trata nada más y nada menos que de la Inteligencia Artificial, que ha dado su veredicto sobre cuáles son los 5 álbumes más representativos del género.

Le preguntamos a Chat GPT, el sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial; cuáles eran los 5 mejores discos que ha dado el género y aunque diplomáticamente dijo que la selección “podía estar sujeta a preferencias personales”, los siguientes 5 esfuerzos suelen ser considerados como los más representativos del nu metal.

1. Korn – Follow the Leader (1998)

‘Follow the Leader’ es el tercer álbum de estudio de Korn. Marcó un hito significativo en la carrera de la banda, impulsándolos al éxito comercial y consolidando su lugar como una de las bandas pioneras del movimiento nu metal. Presenta una fusión de riffs de heavy metal, influencias de hip-hop y letras emocionales crudas, creando un sonido distintivo e influyente que resonó con una amplia audiencia. Incluye éxitos como “Freak on a Leash” y “Got the Life”.

2. Linkin Park – Hybrid Theory (2000)

El álbum debut de Linkin Park, ‘Hybrid Theory’, fue un gran éxito comercial, recibió elogios de la crítica y obtuvo la certificación diamante en los Estados Unidos, vendiendo más de 11 millones de copias. Catapultó al grupo a la fama mundial y su sonido distintivo y letras emotivas resonaron con innumerables fanáticos. Les dio un premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock por el sencillo “Crawling”. Su éxito ayudó a allanar el camino para la popularidad del nu metal y consolidó el lugar de Linkin Park como una de las bandas más influyentes de la década del 2000.

3. Slipknot – Slipknot (1999)

‘Slipknot’ es el debut autotitulado de los ídolos de Iowa, lanzado el 29 de junio de 1999 a través de Roadrunner Records. Contiene variedad de géneros y es reconocido por su amplia utilización de la percusión y sonido duro. Slipknot tuvo buena recepción por parte de los seguidores y de la crítica, siendo en parte responsable de acercarlos hacia la popularidad. El disco llegó al puesto número 51 de la lista Billboard 200 y ha sido certificado doble platino en Estados Unidos. Incluye los sencillos “Wait and Bleed” y “Spit It Out”.

4. Limp Bizkit – Significant Other (1999)

‘Significant Other’ es el segundo álbum de Limp Bizkit, lanzado el 22 de junio de 1999 por Flip e Interscope Records. Vio a la banda expandir su sonido desde el de su debut de 1997 ‘Three Dollar Bill, Y’all’ para incorporar más influencias de metal y hip hop, pero con un sonido más melódico y menos influenciado por el hardcore punk. Recibió altas ventas comerciales (16 millones de copias en todo el mundo), alcanzando el puesto número uno en el Billboard 200 de EE. UU.

5. System of a Down – Toxicity (2001)

Ampliando su debut homónimo de 1998, ‘Toxicity’ incorporó más armonías y canto que el primer álbum de la banda. Categorizado principalmente como metal alternativo y nu metal, presenta elementos de múltiples géneros, que incluyen folk, rock progresivo, jazz y música armenia y griega, incluido el uso destacado de instrumentos como el sitar, el banjo, los teclados y el piano. Contiene una amplia gama de temas políticos y no políticos, como el encarcelamiento masivo, la CIA, el medio ambiente, la brutalidad policial, la adicción a las drogas, el reduccionismo científico y las groupies.

