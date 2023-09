Los documentos de la FTC contra Microsoft, revelaron planes para una Xbox Series X de 2TB “totalmente digital” con forma de cilindro, además de un nuevo controlador de dos tonos con joysticks modulares que hoy, gracias a un nuevo “leak”, se ha confirmado como el modelo que la compañía va a desarrollar, tal y como comicbook reporta.

El nuevo diseño de Xbox Series X parece mucho más cilíndrico que la consola existente y se enviará sin unidad de disco. Los documentos internos confidenciales de Microsoft revelan que tiene 2 TB de almacenamiento (antes 1 TB), un puerto frontal USB-C con suministro de energía y un “controlador completamente nuevo y más inmersivo”.

El nuevo controlador, con nombre en código Sebile, se anunciará a finales de este año por $69.99 dólares e incluirá un acelerómetro que debería permitirle simplemente levantarlo para activar el gamepad.

Tiene una combinación de colores de dos tonos y admitirá una conexión directa a la nube, Bluetooth 5.2 y una conexión “Xbox Wireless 2” presumiblemente actualizada. Microsoft también incluirá “retroalimentación háptica de precisión” y “los hápticos VCA funcionan como parlantes” como especificaciones para el controlador. También tendrá botones y joysticks más silenciosos, una batería recargable e intercambiable y joysticks modulares.

Eso sí, no está claro si con “modular“, simplemente se refieren que la parte superior del joystick que se puede intercambiar, como en los gamepads Elite de Microsoft, o algo más elegante como los módulos del Dualsense Edge de Sony, que, por si no lo sabían, los controladores DualSense de Sony cuentan de manera destacada con hápticos VCA que técnicamente pueden funcionar como parlantes.

Xbox Series X Refresh/mid-gen info leaked thanks to FTC documents https://t.co/3KHgiOnQJd



-Xbox Series X refresh digital only (2TB storage), target launch Oct 2024

-New Xbox controller with gyro



Source from attachments in PDF https://t.co/tuikvo2h5F pic.twitter.com/fFzEbepHdl