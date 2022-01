Si aún no tienes el dinero para un Xbox Series X o simplemente no has encontrado una consola PS5 disponible en ningún lado, puedes al menos tener un reemplazo de lo real con este nuevo set de LEGO Ideas que BrickinNick ha lanzado para ti.

Como ya lo saben, Ideas es un rubro dentro de la marca de LEGO que permite a los fans diseñar, construir y proponer nuevos modelos que, de obtener el apoyo e interés suficiente del público a nivel mundial, consiguen la inversión para lanzarse al público y eventualmente venderse.

Por ahora, las consolas no han recibido muchos votos que digamos; la de Xbox tiene 400 votos a su favor mientras que la de PS5 va en 800 y BrickinNick necesita 10,000 firmas en cada una para que LEGO se decida a lanzar esta idea al mercado.

¿Le quieres ayudar? Dale click aquí y enlistate en el ejército de personas que nada más no podemos comprarnos una PS5, pero estamos dispuestos a construirla en LEGOs tan sólo para sentir que lo logramos.