Imagínate conocer a uno de tus artistas favoritos y no tener ningún recuerdo al respecto. Para sorpresa de nadie, ese es justamente el caso de Noel Gallagher, quien en la década de los noventa tuvo la oportunidad de conocer a la leyenda inglesa David Bowie. Sin embargo, no tiene absolutamente ningún recuerdo claro sobre aquel momento.

Recientemente, Noel se entrevistó con The Big Issue para su segmento “Letter to My Younger Self“, en el que reflexionó sobre algunos eventos importantes a lo largo de su vida. Uno de los episodios que más lamenta y que cambiaría si tuviera la oportunidad de retroceder el tiempo fue aquella noche en la Wembley Arena, cuando conoció a David Bowie tras bambalinas.

“Fui a ver a David Bowie y Morrissey al Wembley Arena en los años 90. Estaba drogado y enojado… Me llevaron a ver a David Bowie a su camerino, y no tengo ningún recuerdo de ello. Recuerdo que entré y él se estaba maquillando en un espejo y eso es todo”. Vía CoS.

Continuando, Gallagher explicó que se arrepiente de cómo actuó aquella noche.

“Si pudiera volver atrás, lo apreciaría mucho más“, dijo. “Le diría lo que significó para mí mientras crecía, y lo mucho que significa para mí ahora”. Vía CoS.

Durante el mismo segmento, el mayor de los Gallagher habló sobre la polémica colaboración que hizo junto a Damon Albarn en 2017. Recordemos que en la década de los noventa, en el pico de la ola del britpop, Gallagher (Oasis) y Albarn (Blur) sostenían una rencilla publica por ver cuál agrupación era la más popular.

Sin embargo, en 2017 dejaron atrás los viejos conflictos y Noel aportó voces para el track “We Got the Power”, que se desprende del álbum ‘Humanz‘ (2017) de Gorillaz. Hablando sobre ello, dijo que si una versión más joven de sí mismo supiera que terminó colaborando con su “archienemigo”, probablemente se “acuchillaría en las bolas”.