El pasado 22 de enero, la creadora de contenido digital, Nath Campos, denunció a través de un extenso video en YouTube el caso de abuso sexual que sufrió a manos de otra figura pública de Internet, Ricardo González, youtuber mejor conocido como Rix.

Campos, de 25 años de edad, relató cómo fue que Rixi abusó de ella encontrándose en un estado inconveniente, luego de asistir a una reunión entre amigos. El violentador se ofreció a llevarla a su departamento, en donde se registraron los hechos. Actualmente, el video-denuncia de Nath Campos cuenta con más de 13 millones de reproducciones.

No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo.

Nath Campos vía Youtube, 2021.