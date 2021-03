El pasado 25 de febrero, el youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, fue arrestado en la calle Glorieta Iglesia de la alcaldía Coyoacán por agentes de la Policía de Investigación (PDI) capitalina, respondiendo a una orden de aprehensión girada en su contra por la Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Ahora nombrado como Ricardo “N”, es señalado como posible perpetrador del delito de violación agravada en grado de tentativa equiparada, en detrimento de la también creadora de contenido digital, Nath Campos.

El hombre fue vinculado a proceso por un juez de control, quien afirmó que la Fiscalía cuenta con los testimonios y pruebas suficientes para retener al imputado en prisión (Reclusorio Preventivo Varonil Oriente), mientras que su situación jurídica llega a una resolución. Se fijaron 30 días para el cierre de las primera investigaciones.

A finales de enero, la también influencer Nath Campos denunció mediante un extenso video en YouTube el abuso sexual que sufrió a manos de Ricardo “N”, con quien sostenía una relación amistosa.

Campos, de 25 años de edad, relató cómo fue que Ricardo “N” abusó de ella mientras se encontraba en un estado inconveniente. Después de una reunión, el hombre de 29 años de edad se ofreció a llevarla a su departamento en la Colonia Roma de la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde supuestamente ocurrieron los hechos violentos.

No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo.

Nath Campos vía Youtube, 2021.