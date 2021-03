La semana pasada, Kings of Leon se convirtió en la primera banda en lanzar un álbum como NFT, ampliando las posibilidades de la tecnología criptográfica y blockchain en la industria musical.

Por supuesto el término puede causar cierta confusión entre los consumidores. Los NFT son, sin duda, el nuevo tema más comentado de la música y por una buena razón. Solo en febrero de 2021, los NFT ganaron casi $22 millones de dólares en la industria, según los datos recopilados por Water & Music. Sin embargo; es muy parecido a explicar Internet a alguien en los 90 que nunca antes lo había visto. Las NFT son muy conceptuales y sin precedentes, pero tienen sentido una vez que te acostumbras a la idea.

¿Qué son las NFT?

Un token no fungible (NFT) es una forma de criptomoneda. Pensemos en la criptomoneda como una caja elegante que no se puede manipular ni romper, y dentro de esa caja, la información se puede colocar de forma segura. Esta caja de información puede contener casi cualquier cosa: dinero, arte, música, contratos, ensayos, etc.

Para las criptomonedas, el dinero se coloca de manera segura dentro de la caja. El dinero se considera “fungible”, lo que significa que su valor es intercambiable con otros fondos. Intercambiar Bitcoin es como intercambiar efectivo físico: un billete de 20 dólares se puede cambiar por cuatro billetes de 5 dólares y un dólar estadounidense se puede cambiar por su equivalente en pesos mexicanos. El Bitcoin es fácil de transferir con algo que tenga el mismo valor.

Por el contrario, un token no fungible (NFT), es cualquier elemento que no sea fácilmente intercambiable y que se coloque en esa caja. Un equivalente a esto en el mundo real es la Mona Lisa (o cualquier otra obra de arte).

Solo hay una copia original de la Mona Lisa y no se puede reproducir pase lo que pase. Alguien podría intentar volver a pintarla o tomarle una foto, pero eso nunca significará que sea exactamente igual a la original. Además, la Mona Lisa no fungible no perderá valor porque alguien le haya tomado una foto o haya intentado pintarla. Nadie podría reproducir la firma del artista, el envejecimiento de la pintura o las pinceladas específicas realizadas. Todos estos aspectos únicos hacen que la Mona Lisa no sea fungible por naturaleza. Cambiar la Mona Lisa por otra pintura famosa es difícil de conciliar porque ninguna tiene exactamente el mismo valor que otra.

En el espacio criptográfico, una NFT puede ser arte, pero también otras formas irrepetibles, como música, boletos, contratos y más. Ahí es donde entra la industria musical, que utiliza esta tecnología para crear piezas únicas y vendibles de productos digitales, obras de arte, música y experiencias para los fanáticos.

¿Cómo se venden los NFT?



Los NFT se pueden vender en criptomercados. De manera abrumadora, los NFT de música se venden mediante un modelo de subasta o subasta silenciosa, pero algunos se venden a un precio fijo. Depende del vendedor o qué método se prefiera. La mayoría de los mercados no aceptan tarjetas de crédito o formas tradicionales de efectivo y en su lugar solicitan criptomonedas, pero hay algunas que aceptan tanto efectivo tradicional como cripto.

Los NFT en la industria de la música pueden adoptar muchas formas, que incluyen, entre otras, la venta de entradas para conciertos (virtuales y físicos), paquetes promocionales, vistas previas de canciones inéditas, arte y más. Con tal crecimiento, se puede anticipar que los usos potenciales de esta tecnología se expandirán rápidamente y llegarán mucho más allá de cómo la industria utiliza las NFT en la actualidad.