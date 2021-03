Puede que la pandemia continúe pegando fuerte, sin embargo, programs como ‘The Late Show with Stephen Colbert‘ han mantenido una dinámica de streamings lo suficientemente interesante como para mantenerse actualizados.

¿Un ejemplo? El estreno que Kings Of Leon acaba de realizar en su última aparición en el programa.

Si bien la banda comenzó su residencia en el programa el pasado 04 de marzo cuando interpretaron ‘The Bandit’, la noche pasada cerraron con el espectacular estreno en vivo –porque el track ya había salido en su último álbum– de “Stormy Weather”.

Como parte del proceso para seguir dando ruido a ‘When You See Yourself‘, última producción de estudio de la banda, KOL ha decidido aprovechar cualquier oportunidad mediática que la disquera les hace llegar para seguir promocionando su disco y así poder seguir dando pasos chiquitos pero constantes en estos difíciles tiempos donde si de por sí un lanzamiento pasaba desapercibido, ahora con tanta información llegando por minuto, resulta todavía peor.

¡Pero todo va bastante bien con Kings Of Leon! Chéquenlos por acá y dénle una oportunidad a su más reciente lanzamiento: