Sin lugar a dudas, Weezer es una de las agrupaciones más consistentes en la escena del rock internacional , pues en sus 29 años de carrera han producido 14 materiales de larga duración, número que se elevará a 18 durante este 2021. Eso será posible gracias al ambicioso plan del líder, Rivers Cuomo, quien planea entregar 4 materiales inéditos durante el año en curso.

En palabras del propio Cuomo, se trata de un proyecto conceptual en donde ofrecerán cuatro álbumes temáticos (vinculados a los sonidos de cuatro artistas diferentes) por cada estación del año. Supuestamente Elliot Smith sería la inspiración detrás de Invierno, mientras que Franz Ferdinand haría lo propio con el Otoño.

En el último episodio de Kyle Meredith With …, el guitarrista y tecladista del conjunto, Brian Bell, reveló que, de hecho, Weezer es una de las dos fuentes de inspiración pendientes por confirmar para sus próximos discos.

Bueno, Weezer es una de ellas. Y no estoy bromeando. Un álbum de Weezer inspirado en Weezer. A veces nos referimos a “Island in the Sun” como un sonido, como una cosa.