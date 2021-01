¡Buenas noticias para todos los admiradores de Weezer pues no tendrán uno, si no dos álbumes nuevos del veterano conjunto de rock!

A través de redes sociales se anunció el lanzamiento de ‘Ok Human’, decimocuarto esfuerzo en la carrera de los californianos y cuyo título hace una obvia referencia al seminal Ok Computer (1997) de Radiohead. Estará disponible el próximo 29 de enero a través de Atlantic Records.

La banda lanzó una campaña teaser en línea ayer (18 de enero) que vio a los fanáticos de Weezer completando captchas y luchando para convertir el código binario en texto para revelar la noticia. El sencillo principal “All My Favorite Songs” ofrecerá una vista previa del trabajo completo cuando debute este jueves (21 de enero).

Recordemos que además de Ok Human, Weezer está afinando los últimos detalles de Van Weezer, el que será su segundo larga duración del 2021 y cuya fecha de lanzamiento fue aplazada para el próximo 7 de mayo (también vía Atlantic), debido a las dificultades de la pandemia del Coronavirus.

Hablando con Entertainment Weekly en 2019, el líder Rivers Cuomo comentó sobre ambos proyectos:

Van Weezer está en combate mortal con Okay Human, un disco que ya está terminado. Ese es totalmente diferente. Está inspirado en un álbum de 1970 llamado Nilsson Sings Newman (de Harry Nilsson, 1970). Todo está basado en piano, pero tiene mucha orquestación. Acabamos de tocar las cuerdas en Abbey Road. Son simplemente hermosas melodías y letras extremadamente excéntricas.

Por su parte Van Weezer, que ofrecerá un homenaje a Van Halen, ha compartido tres sencillos hasta el momento: “The End Of The Game”, “Hero” y “Beginning Of The End”.