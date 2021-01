Una de las agrupaciones que más activa se ha mantenido durante la pandemia del Coronavirus es Deftones, el conjunto liderado por Chino Moreno y que recientemente lanzó al mercado Ohms, su noveno esfuerzo discográfico y el primero en cuatro largos años desde Gore del 2016.

Además de ello, los originarios de Sacramento, California, se dieron tiempo para celebrar el 20 aniversario de su pieza seminal, White Pony, con un compilado de remixes que incluyó las colaboraciones de Robert Smith de The Cure, DJ Shadow, Mike Shinoda de Linkin Park entre otros.

Haciendo una retrospectiva sobre el material, Chino Moreno declaró en 2019 para Kerrang! que durante el debut de White Pony llevaron a Linkin Park a la fase europea del tour. Es un momento que Chino recuerda con cariño, aunque no se dio cuenta de lo lejos que se remontaría el vínculo entre ambas bandas.

Y fue durante la misma pieza editorial que Chino habló sobre el primer concierto jamás ofrecido por Deftones, sucedido en su ciudad natal, en una sala llamada The Cattle Club.

Más adelante, Moreno, ahora con 47 años de edad; recordó que tuvieron que desplazar 200 boletos para que se les permitiera tocar un jueves por la noche, vendiendo a $1 dólar cada entrada.

Pese a que en palabras del propio Moreno es poco probable que exista una cinta al respecto, confesó que se trató de un muy buen primer show dado que todos los involucrados se estaban divirtiendo.

Puedo estar bastante seguro de que no sonamos bien, o si lo hicimos, no lo sabíamos.

Honestamente, cuando comenzamos la banda, realmente no teníamos una idea de lo que estábamos tratando de hacer. No dijimos, ‘Oh, queremos hacer una banda que sea así o así’. Simplemente hacíamos ruido. Eso realmente no ha cambiado mucho hasta el día de hoy.

Chino Moreno vía Kerrang!