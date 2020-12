El pasado 5 de noviembre, System Of A Down tomó por sorpresa a sus admiradores al lanzar dos nuevas canciones en beneficio del Fondo de Armenia; pero poco después dejó en claro que eso no significaba que el conjunto; en pausa creativa desde el 2005, tuviera intenciones de regresar al estudio para grabar un nuevo álbum. El vocalista Serj Tankian incluso lanzará un próximo EP en febrero con cinco canciones destinadas al álbum System of a Down que nunca ocurrió. Aún así, a pesar de toda la charla de que la banda no tiene intenciones de lanzar más música, Tankian tampoco dice que no sea posible.

En una entrevista reciente con Triple J, el vocalista simplemente dijo que el tiempo dirá si la banda lanza más música o no.

No lo sé, porque ahora estamos enfocados en lo que está pasando en Armenia. Hay una gran catástrofe humanitaria. Todavía estamos enfocados en recaudar fondos, crear conciencia sobre esto. El tiempo dirá si esto conduce a algo más o no. Serj Tankian vía Triple J.

Tankian también profundizó sobre cómo las nuevas canciones fueron recibidas por el público, así como sobre el video musical de “Protect the Land”.

La respuesta de los fans ha sido absolutamente increíble. Tan pronto como lanzamos las canciones, realmente estalló Internet e hizo lo que queríamos hacer, que es básicamente irrumpir en la campaña de desinformación de Azerbaiyán. Especialmente nuestro video para ‘Protect The Land’ realmente lo hizo bien, y la gente dijo, ‘Wow, estoy llorando. Yo no sabía nada de esto. ¿Cómo puedo ayudar?’ Y los fanáticos de todo el mundo estaban entusiasmados con la música, obviamente, y los mensajes siempre son parte de la música. Serj Tankian vía Triple J.

Desde el lanzamiento de los complementarios Hypnotize/Mezmerize del 2005, los integrantes de System of a Down se han visto envueltos en una polémica creativa, que no les ha permitido entregar un nuevo álbum a su nutrida base de fanáticos. A mediados del 2018, Daron Malakian aseguró que se debía a la negativa de Serj Tankian; y poco después, el líder de la agrupación dio su propio punto de vista sobre la situación en un brutal post en redes sociales.