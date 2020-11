Daron Malakian, guitarrista de System of A Down ha dicho que “no espera” que surja más música del conjunto en un futuro próximo después de que se reunieran a principios de este mes.

SOAD lanzó “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz“, su primer material inédito en 15 años, para recaudar fondos para el Fondo de Armenia tras el reciente conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la disputada territorial de Artsaj.

Malakian sugirió recientemente para la BBC Radio 6 Music que los desacuerdos de larga data dentro de la banda están impidiendo que System se reúna para escribir y grabar un nuevo álbum, y el guitarrista ha ampliado esos pensamientos en una nueva entrevista con Guitar World.

Preguntado por su veredicto sobre las posibilidades de que surja más música SOAD, Malakian dijo:

Mira, yo nunca digo nunca. Ni siquiera sabíamos que esto iba a suceder. Estaba en camino de lanzar estas canciones con mi otra banda, Scars On Broadway. Entonces sucedió la situación en Armenia y dejamos de lado nuestras diferencias. Y nuestras diferencias son solo dentro de la banda.

Personalmente y fuera de la banda, todo el mundo se lleva razonablemente bien. No hay odio entre nosotros en SOAD. Somos como una familia. Mucha gente piensa, “¡Oh, Serj y Daron no se llevan bien!” Y no, eso no es cierto. Serj y Daron se llevan muy bien.

Daron Malakian para Guitar World.