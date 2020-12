Pese a la controversia que pudo haber causado después de su lanzamiento (dada la diferencia musical que contempla con respecto a otros cortes de su discografía ), Foo Fighters ha logrado ascender en las listas de popularidad globales gracias a su sencillo “Shame Shame”.

El corte en cuestión, pieza principal del próximo álbum de la banda, Medicine at Midnight, ha alcanzado el número uno en la lista de canciones Mainstream Rock Songs de Billboard, que mide el rendimiento de transmisión en radiofrecuencias de los Estados Unidos. Su ascensión pone fin al reinado del tema de regreso de AC/DC, “Shot in the Dark”, que había liderado la lista durante las últimas cinco semanas.

Con “Shame Shame”, los Foo’s ahora tienen un total de nueve éxitos número uno en la cima de Mainstream Rock Songs. También le da a Dave Grohl y compañía su primer primer lugar en las listas de la década de 2020, después de haber obtenido el número uno en las décadas de 2000 y 2010.

El conjunto ha liderado previamente a todos los artistas con un total de seis # 1 en Rock Airplay hasta que Green Day empató esa marca a principios de este año con su sencillo “Father of All …, “Oh Yeah!”. Con la conquista de las listas de éxitos que representa “Shame Shame”, Foo Fighters está una vez más en posesión exclusiva de la mayor cantidad de sencillos # 1 en Rock Airplay, ahora con siete.

El liderazgo de “Shame Shame” también es el salto más rápido a la cabeza de Rock Airplay en seis años. Su ascenso de dos semanas fue igualado por última vez por el sencillo de Red Hot Chili Peppers de 2016, “Dark Necessities”.

Medicine at Midnight, el sucesor de Concrete and Gold de 2017, tiene un estreno programado para el próximo 5 de febrero de 2021.